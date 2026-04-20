Шесть человек пострадали в результате ДТП в Курской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на дороге Курск-Льгов - Рыльск, сообщили в УМВД по региону.

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия девочка-пассажир 2012 года рождения автомобиля Toyota RAV4, а также пассажир автомобиля Toyota - парень 2008 года рождения, пассажиры - два несовершеннолетних - 2010 года рождения автомобиля ВАЗ-21099, а также два парня 2005 и 2007 годов рождения получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Мах в воскресенье.

По предварительной информации, 19 апреля около 19:40 на 64-м километре автодороги Курск-Льгов - Рыльск произошло столкновение автомобиля Toyota RAV4 и автомобиля ВАЗ-21099. По данному ДТП проводится проверка.