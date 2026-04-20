Шесть человек пострадали в результате ДТП в Курской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на дороге Курск-Льгов - Рыльск, сообщили в УМВД по региону.

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия девочка-пассажир 2012 года рождения автомобиля Toyota RAV4, а также пассажир автомобиля Toyota - парень 2008 года рождения, пассажиры - два несовершеннолетних - 2010 года рождения автомобиля ВАЗ-21099, а также два парня 2005 и 2007 годов рождения получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Мах в воскресенье.

По предварительной информации, 19 апреля около 19:40 на 64-м километре автодороги Курск-Льгов - Рыльск произошло столкновение автомобиля Toyota RAV4 и автомобиля ВАЗ-21099. По данному ДТП проводится проверка.

Курская область Рыльск Курск-Льгов
Что произошло за день: воскресенье, 19 апреля

В Минпросвещения РФ посчитали нецелесообразным введение пятой четверти в учебном году

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Три человека пострадали после ракетного удара по Таганрогу

Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье увеличилось до 2 человек

В Дагестане окажут поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводков

Что произошло за день: суббота, 18 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1766 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 135 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов