Совет ПА ОДКБ обсудит вопросы гармонизации законодательства государств-членов Организации

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на заседании в понедельник обсудит вопросы гармонизации законодательства государств-членов Организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ, а также проект заявления Совета Ассамблеи по случаю 20-летия образования ПА ОДКБ, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Заседание проведет председатель ПА ОДКБ, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В заседании Совета ПА ОДКБ также примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова. Как сообщил МИД РФ, Лавров "проинформирует парламентариев о ходе реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ в 2026 году и внешнеполитической координации в условиях формирующегося многополярного миропорядка".

В этом году Российская Федерация председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности.