Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

США перехватили иранское судно Touska, беспилотники атаковали Анапу, "Бавария" в 35-й раз стала чемпионом Германии по футболу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. По данным The Washington Post, судно следовало из Китая в Иран. Тегеран пообещал ответить на "вооруженное пиратство США".

- Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, возник пожар. Один человек погиб, еще один пострадал. Обломки повредили стекла ряда городских зданий, включая начальную школу, детский сад, музей и церковь.

- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку зампреда правительства региона - министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Поводом стали "накопившиеся сигналы и претензии".

- Предварительный ущерб, нанесенный объектам сельского хозяйства Дагестана в результате наводнения, оценивается в 600 млн рублей, сообщил министр сельского хозяйства региона Шамиль Рамазанов.

- Устроившим массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), в результате которой погибли восемь детей, оказался 31-летний ветеран ВС США Шамар Элкинс. Об этом сообщила The New York Post.

- КНДР провела испытательный запуск модифицированных баллистических ракет класса "земля-земля" типа "Хвасонпхо-11ра". За испытанием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

- Партия "Прогрессивная Болгария" экс-президента Румена Радева лидировала на выборах в парламент. По данным экзит-полов, она набирает около 38% голосов. На втором месте правоцентристская ГЕРБ с 16%.

- "Бавария" досрочно завоевала звание чемпиона Германии по футболу в сезоне-2025/26. В домашнем матче 30-го тура она обыграла "Штутгарт" со счетом 4:2.