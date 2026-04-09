КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пхеньян на текущей неделе провел ряд важных испытаний своих вооружений, включая боеголовку тактической баллистической ракеты и систему электромагнитного оружия, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание системы электромагнитного оружия, (...) испытание оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания показали, что кассетная боеголовка тактико-баллистической ракеты класса "земля-земля" типа "Хвасонпхо-11а" способна "сверхмощной плотностью уничтожить мишень (...) площадью 6,5-7 га".

Кроме того, прошли испытания имитационных бомб из углеродного волокна и мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия.

В среду утром южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало, что южнокорейские военные обнаружили запуск с территории КНДР в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности.

По оценкам южнокорейских военных, ракеты пролетели около 240 км. Это стало четвертым запуском баллистических ракет Северной Кореей в этом году.

КНДР боеголовка электромагнитное оружие испытание
Новости по теме

Макрон надеется, что прекращение огня на Ближнем Востоке будет соблюдаться

Трамп обвинил НАТО в отказе от помощи в операции в Иране

Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

 Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

 Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

 КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

 Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

 Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1507 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8950 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов