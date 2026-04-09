КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пхеньян на текущей неделе провел ряд важных испытаний своих вооружений, включая боеголовку тактической баллистической ракеты и систему электромагнитного оружия, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание системы электромагнитного оружия, (...) испытание оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания показали, что кассетная боеголовка тактико-баллистической ракеты класса "земля-земля" типа "Хвасонпхо-11а" способна "сверхмощной плотностью уничтожить мишень (...) площадью 6,5-7 га".

Кроме того, прошли испытания имитационных бомб из углеродного волокна и мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия.

В среду утром южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало, что южнокорейские военные обнаружили запуск с территории КНДР в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности.

По оценкам южнокорейских военных, ракеты пролетели около 240 км. Это стало четвертым запуском баллистических ракет Северной Кореей в этом году.