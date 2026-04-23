Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась еще вдвое

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшего из-за атаки БПЛА в ночь на понедельник, уменьшилась еще в два раза, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Площадь пожара на территории морского терминала в Туапсе в течение 23 апреля сократилась еще вдвое", - говорится в сообщении.

Всего с начала ликвидации возгорания, возникшего из-за атаки БПЛА в ночь на 20 апреля, площадь пожара уменьшилась уже в четыре раза.

Нынешняя площадь возгорания в сообщении не уточняется. В работах задействованы 276 человек и 77 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщалось, в ночь на понедельник, 20 апреля, Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

