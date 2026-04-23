Поиск

Скончался тележурналист Алексей Пиманов

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первый канал сообщил о смерти тележурналиста и ведущего канала Алексея Пиманова.

"Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги - ведущего Первого канала Алексея Пиманова", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале в четверг.

В нем отмечается, что Пиманов был талантливый журналист, режиссер, продюсер.

"У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года", - уточняется в сообщении.

Там говорится, что четверть века он вел программу "Человек и закон". И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом "Красная звезда", - говорится в сообщении.

"Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - отмечается в сообщении.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
