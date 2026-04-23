Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Новый пакет санкций ЕС и завершение согласования кредита для Украины, заявление Путина о сбоях в работе интернета, расширение "белого списка" Минцифры

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении РФ. Также он сообщил о завершении процедуры согласования кредита в 90 млрд евро для Украины.

- В новом пакете санкций ЕС предусмотрены запрет на транзакции с 20 российскими банками и с портами Мурманска и Туапсе, квота на импорт аммиака. В санкционные списки попали разработчики беспилотников, компании ОПК и авиационной сферы, золотодобытчик "Мангазея Майнинг", "Башнефть", "Славнефть" и 12 российских НПЗ, страховая компания "Согласие", Московский физико-технический институт. Также под санкции попали гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и певец Тимати.

- Новый пакет санкций ЕС "закладывает основу для будущего запрета на морские перевозки нефти и нефтепродуктов", говорится в заявлении Совета ЕС.

- Минфин РФ возобновит операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая.

- Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на сбои в работе интернета и поручил проработать механизм работы жизненно важных сервисов.

- В Словакию возобновились поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

- Минцифры РФ расширило "белый список" ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета. В него, в частности, вошли сайты госкорпораций, операторов и IT-компаний.

- Экс-глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко увеличил долю в ВТБ до 10,68% с 7,6%.

- Умер тележурналист Алексей Пиманов. Он много лет вел программу "Человек и закон".