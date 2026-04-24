WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G2

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти США планируют пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в конце 2026 года во Флориде, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

"США планируют пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров G20, который запланирован на декабрь в принадлежащем Трампу гольф-клубе Дорал в Майами", - пишет газета.

Уточняется, что американская сторона пока это приглашение не направляла.

Издание также приводит заявление госдепа, в котором отмечается, что Россия "может принимать участие во всех встречах в рамках G20, так как США сфокусированы на том, чтобы саммит был успешным и продуктивным".

"Россия - член G20 и потому ее пригласят на министерские встречи, а также на саммит на уровне глав государств", - пояснил изданию на условиях анонимности представитель Белого дома.