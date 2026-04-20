В Кремле считают непредсказуемой ситуацию вокруг иранского конфликта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются на продолжение переговорного процесса по урегулированию иранского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, что ситуация очень хрупкая, ситуация непредсказуемая, но мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен, и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию. В этом случае могли бы быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики", - сказал он.

"В настоящий момент Россия не является посредником в переговорном процессе. Как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижения соответствующего соглашения", - сказал также Песков.

Дмитрий Песков Иран
Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

Roblox оштрафован на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

 Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии стал фигурантом дела о наркотиках

Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске

Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9056 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1777 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов