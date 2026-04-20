В Кремле считают непредсказуемой ситуацию вокруг иранского конфликта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются на продолжение переговорного процесса по урегулированию иранского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, что ситуация очень хрупкая, ситуация непредсказуемая, но мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен, и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию. В этом случае могли бы быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики", - сказал он.

"В настоящий момент Россия не является посредником в переговорном процессе. Как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижения соответствующего соглашения", - сказал также Песков.