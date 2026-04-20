Иран не рассматривает вариант с вывозом обогащенного урана из страны

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ни на одной стадии переговоров Тегеран не обсуждал с Вашингтоном вывоз обогащенного урана в США или любую другую страну, заявил представитель МИД страны Эсмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Ни на одной стадии текущих или прошлых переговоров не поднимался вопрос о трансфере иранского обогащенного урана в США или любую другую страну", - сказал дипломат.

По его словам, руководство Ирана даже не рассматривает такую опцию.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласен передать американской стороне свой обогащенный уран.

Иранские власти неоднократно подчеркивали, что такой вариант их не устроит.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран МИД США Дональд Трамп Эсмаил Багаи
Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

