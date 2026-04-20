В Тегеране обвинили Вашингтон в несерьезном отношении к переговорам

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти считают актом агрессии захват США сухогруза под флагом Ирана, заявил представитель МИД страны Эсмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Атака на коммерческое судно Ирана - это акт агрессии", - сказал он и добавил, что ситуация демонстрирует "очевидно противоречие между словами и действиями" Вашингтона.

"Это усиливает недоверие иранской нации к намерениям Америки, поэтому, Иран, ставя национальные интересы и выгоду на первое место, будет принимать соответствующие решения относительно необходимости продолжения переговорного процесса", - добавил Багаи.

Президент США Дональд Трамп 19 апреля заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM сообщило, что "после того, как экипаж Touska не выполнил неоднократные указания остановиться, передававшиеся в течение шести часов, эсминец USS Spruance приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель". В CENTCOM добавили, что "позже американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна, нарушившего условия блокады, которое сейчас находится под американским контролем".

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран МИД США Touska Эсмаил Багаи
Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

 Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

 Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

 Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

 ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

Иран отказывается от участия в новом раунде переговоров с США

Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

 Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

В МИД Ирана считают морскую блокаду США нарушением условий перемирия

Орбан не снимет вето на кредит ЕС для Украины до возобновления подачи нефти по "Дружбе"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1777 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов