В Тегеране обвинили Вашингтон в несерьезном отношении к переговорам

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти считают актом агрессии захват США сухогруза под флагом Ирана, заявил представитель МИД страны Эсмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Атака на коммерческое судно Ирана - это акт агрессии", - сказал он и добавил, что ситуация демонстрирует "очевидно противоречие между словами и действиями" Вашингтона.

"Это усиливает недоверие иранской нации к намерениям Америки, поэтому, Иран, ставя национальные интересы и выгоду на первое место, будет принимать соответствующие решения относительно необходимости продолжения переговорного процесса", - добавил Багаи.

Президент США Дональд Трамп 19 апреля заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM сообщило, что "после того, как экипаж Touska не выполнил неоднократные указания остановиться, передававшиеся в течение шести часов, эсминец USS Spruance приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель". В CENTCOM добавили, что "позже американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна, нарушившего условия блокады, которое сейчас находится под американским контролем".