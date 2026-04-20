В МИД Ирана пока исключают нормализацию судоходства в Ормузском проливе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Возобновление судоходства по Ормузскому проливу в нормальном режиме на данный момент не представляется возможным, заявили представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Ввиду повторяющихся случаев нарушения режима прекращения огня и угроз иранским портам и судам со стороны США обстановка по-прежнему оценивается как "военное время" и односторонняя нормализация судоходства невозможна", - сказал он.

Иранские власти 18 апреля объявили, что вновь перекрывают судоходство через Ормузский пролив в связи с тем, что США отказываются снять морскую блокаду Ирана.

Эту блокаду Трамп ввел как раз, чтобы добиться от Ирана открытия Ормузского пролива. Однако после того, как ранее на прошлой неделе движение через пролив было восстановлено, президент США заявил, что оставит американскую блокаду в силе до заключения соглашения с Тегераном по спорным вопросам. Эта блокада касается иранских портов и, вопреки нынешним утверждениям Трампа, не запрещает транзит через Ормузский пролив.

По утверждению иранской стороны, о условиям заключенного ранее в апреле перемирия с США, приостановить бои следовало, в частности, Израилю, ведущему боевые действия против ливанской группировки "Хезболла". Власти Израиля и США не соглашались с такой трактовкой.

На прошлой неделе Ливан и Израиль все же согласовали прекращение огня, после чего 17 апреля Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив для судоходства. Однако уже к вечеру субботы, 18 апреля, Тегеран пересмотрел это решение.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
