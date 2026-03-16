Поиск

Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Telegram, Apple, Roblox и TikTok

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит девять протоколов Роскомнадзора о нарушении российского законодательства компаниями Apple, Roblox, TikTok и Telegram.

Как сообщили в суде, заседания начнутся с 11:00 мск.

Telegram Messenger Inc. обвиняется в пяти правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст. 13.41 КоАП (Неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, порнографию и (или) информацию о способах изготовления и использования наркотических средств). По каждом из этих протоколов мессенджеру грозит штраф от 3 до 8 млн рублей.

Apple Distribution International LTD и TikTok Pte. Ltd. вменяется неудаление запрещенной в РФ информации (ч.2 ст.13.41 КоАП). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Претензии Роскомнадзора к Roblox Corporation связаны с пропагандой ею нетрадиционных сексуальных отношений (ч.4 ст. 6.21 КоАП). Онлайн-платформе вменяется два соответствующих нарушения, наказание по каждому из которых предусматривает штраф в размере от 2 до 5 млн рублей.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

Разработанная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр Roblox была заблокирована РКН в РФ в декабре прошлого года из-за массового распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Таганский суд Telegram Roblox Apple TikTok
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });