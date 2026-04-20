Серверы администрации Курской области были атакованы хакерами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курской области сообщили о локализации хакерской атаки на серверы администрации. Атака началась утром 20 апреля.

"В связи с DDoS-атакой на серверы администрации Курской области прямая трансляция заседания правительства региона невозможна", - сообщала пресс-служба правительства региона. Запись заседания чиновники пообещали опубликовать позднее на сайтах губернатора и областного правительства.

"В настоящий момент DDoS-атака локализована, ее воздействию был подвергнут магистральный интернет-провайдер, осуществлено оперативное переключение на использование каналов связи другого оператора связи для нормализации работы серверов администрации Курской области", - сообщили позднее в правительстве.