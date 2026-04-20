Поиск

Серверы администрации Курской области были атакованы хакерами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курской области сообщили о локализации хакерской атаки на серверы администрации. Атака началась утром 20 апреля.

"В связи с DDoS-атакой на серверы администрации Курской области прямая трансляция заседания правительства региона невозможна", - сообщала пресс-служба правительства региона. Запись заседания чиновники пообещали опубликовать позднее на сайтах губернатора и областного правительства.

"В настоящий момент DDoS-атака локализована, ее воздействию был подвергнут магистральный интернет-провайдер, осуществлено оперативное переключение на использование каналов связи другого оператора связи для нормализации работы серверов администрации Курской области", - сообщили позднее в правительстве.

Курск Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

 Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

 Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

 Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

Roblox оштрафован на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

 Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1778 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов