Глава "Росатома" не видит предпосылок для скорого примирения Ирана и США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о пристальном внимании к переговорам Ирана и США, но считает сигналы о возможном перемирии на Ближнем Востоке слишком противоречивыми.

"Весь мир, затаив дыхание, следит за переговорами Ирана и США. Конечно, мы все хотим мира, конечно, мы все хотим консенсуса, но пока слишком противоречивые приходят сигналы от сторон, чтобы ожидать в ближайшие дни какого-то примирения на Ближнем Востоке", - сказал он журналистам в ходе посещения выставки "Иннопром" в Ташкенте.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Алексей Лихачев Иран Росатом США
Новости по теме

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

 Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

На досрочном ЕГЭ нарушителя со шпаргалкой выявил ИИ

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

 Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

 Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

 Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1789 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов