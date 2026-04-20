Глава "Росатома" не видит предпосылок для скорого примирения Ирана и США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о пристальном внимании к переговорам Ирана и США, но считает сигналы о возможном перемирии на Ближнем Востоке слишком противоречивыми.

"Весь мир, затаив дыхание, следит за переговорами Ирана и США. Конечно, мы все хотим мира, конечно, мы все хотим консенсуса, но пока слишком противоречивые приходят сигналы от сторон, чтобы ожидать в ближайшие дни какого-то примирения на Ближнем Востоке", - сказал он журналистам в ходе посещения выставки "Иннопром" в Ташкенте.