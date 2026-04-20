Трамп не хочет идти на продление перемирия с Ираном без соглашения с ним

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, по-видимому, он не пойдет на продление режима прекращения огня с Ираном, если за оставшийся срок его действия Вашингтон и Тегеран не заключат соглашение, передает Bloomberg.

"Очень маловероятно, что я его продлю", - сказал он.

По словам президента, США не снимут блокаду с портов Ирана, пока стороны не закончат оформление соглашения.

"Иранцы очень хотят, чтобы я открыл Ормузский пролив. Иранцы отчаянно жаждут его открытия. Я не открою его, пока соглашение не подпишут", - разъяснил Трамп.

Он также заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде должны стартовать во вторник. "Я не собираюсь бросаться поспешно на заключение плохой сделки. У нас есть все время мира", - заверил американский лидер.

Он напомнил, что перемирие США и Ирана истекает 22 апреля. "Это среда вечер. Среда вечер, время по Вашингтону", - уточнил Трамп.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары.