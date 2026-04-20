Трамп отрицает, что начал конфликт с Ираном под воздействием Израиля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что израильская сторона не призывала его развязывать конфликт с Ираном, вопреки сообщениям западных СМИ.

"Израиль никогда не убеждал меня воевать с Ираном, однако итоги того, что произошло 7 октября (2023 года) укрепили мое многолетнее убеждение в том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия", - написал он в TruthSocial.

Кроме того, по словам Трампа, 90% информации, транслируемой в СМИ по этой теме, - "ложь и сфабрикованные истории".

Президент также добавил, что "если новые иранские лидеры будут достаточно умны, то Иран ждет великое будущее и процветание".

Ранее ряд западных СМИ, в том числе The New York Times, сообщали о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично выступил перед Трампом в Ситуационной комнате Белого дома, продемонстрировав план нападения на Израиль, а за 48 часов до ударов он якобы позвонил Трампу и предупредил, что лучшего момента для устранения аятоллы Али Хаменеи не будет.