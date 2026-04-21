Движение поездов на станции Персиановка СКЖД восстановлено

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов на станции Персиановка, приостановленное из-за повреждения контактной сети, восстановлено, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"На станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги в 04:24 возобновлено движение поездов, приостановленного из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения устранены.

В связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часов было задержано 24 поезда.

Пассажирам поездов, задержанных в пути следования свыше 4 часов, на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево, Лихая предоставлены бутилированная вода и питание. В общей сложности подготовлено более 30 тысяч продуктовых наборов.