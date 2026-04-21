Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженной группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Группировка войск "Запад" развивает наступление на широком фронте в своей зоне ответственности. В марте освобождены восемь населенных пунктов", - сообщил Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

"Завершена ликвидация окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового", - заявил он.