В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Продолжаются уличные бои в Орехове и Запорожце

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают в направлении Запорожья, продолжаются уличные бои в Орехове и Запорожце.

"Соединения группировки войск "Днепр", нанося поражение формированиям противника, ведут наступление в направлении Запорожья", - сказал Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

"Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове и Запорожце", - сообщил он.