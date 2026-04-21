Герасимов сообщил о наступлении группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" наступают на нескольких направлениях, создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Группировка войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины", - сказал Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

По его словам, в марте в зоне ответственности группировки "Север" под российский контроль перешли 15 населенных пунктов, в апреле установлен контроль над Волчанскими Хуторами и Зыбино.