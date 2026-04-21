Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне специальной военной операции, установили контроль над всей территорией Луганской Народной Республики, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", - сообщил Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

"В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях", - заявил он.