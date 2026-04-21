Начальник Генштаба РФ сообщил о продвижении группировки "Центр" к Доброполью

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" продвигается в направлении Доброполья, ведет бои за Белицкое и создает полосу безопасности в Днепропетровской области, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части группировки увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья", - заявил Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

"Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ населенного пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое. Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области", - сказал начальник Генштаба РФ.

Он также сообщил, что идут бои за Новопавловку, российская армия контролирует более 75% населенного пункта.