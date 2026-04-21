Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии планируют продать авиакомпанию "Ижавиа" и входящий в ее состав аэропорт Ижевска, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Задача простая - либо это реализация отдельно авиакомпании и отдельно аэропорта, либо вместе. Главное - выручить больше средств для бюджета Удмуртской Республики", - сказал Бречалов, выступая на сессии Госсовета региона во вторник.

"Причина - "Ижавиа" как авиакомпании и "Ижавиа" как аэропортовому комплексу нужны инвестиции и нужно развитие", - добавил он.

Он назвал "так себе перспективой" продолжать авиаперевозки двумя самолетами Boeing и тремя Як-42.

Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов в своем выступлении уточнил, что сделка по продаже авиакомпании и аэропорта пройдет не ранее конца текущего года. Он отметил, что из состава "Ижавиа" будут выведены дорожные компании, которые не будут участвовать в сделке.

Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии во вторник одобрили решение о приватизации.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии включили в план приватизации на 2026 год авиакомпанию "Ижавиа", которая находится в собственности республики. Акции компании планируется продать на открытом аукционе, начальную цену установить на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

"Ижавиа" выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы. По итогам 2025 года авиакомпания получила чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Пассажиропоток авиакомпании снизился на 2% - до 683 тыс. человек.

Входящий в ее структуру аэропорт Ижевска принимает рейсы авиакомпаний "Ижавиа", "Россия" и S7 Airlines. Пассажиропоток аэропорта в 2025 году составил 866 тыс. человек, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем году.

Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

