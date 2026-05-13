Глава Удмуртии заявил об интересе ключевых профильных инвесторов к покупке аэропорта Ижевска

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Все три ключевых оператора аэропортов России выразили заинтересованность в готовящемся к продаже аэропорте Ижевска, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"У нас три ключевых, самых больших оператора аэропортов в России - все они уже были в Ижевске, все смотрели объект, они заинтересованы", - сказал Бречалов в эфире региональной службы ИС "Вести" в среду.

Он добавил, что власти Удмуртии хотели бы, чтобы актив приобрел инвестор, который имеет возможности развивать и аэропорт, и авиакомпанию "Ижавиа", но, вместе с тем, допустил и их отдельную продажу.

"Потому что я уже говорил по авиакомпании - это тупик, мы не имеем возможности завести самолеты, да и у нас таких средств нет. А аэропорт - нужно, чтобы он был в некой сетке. Тогда это и больше пассажиров, и больше перелетов, и так далее", - пояснил Бречалов.

Он подчеркнул, что продажа аэропорта и авиакомпании "Ижавиа" будет максимально публична, добавив, что у властей Удмуртии даже есть идея выставить эти активы на "Авито".

Глава Удмуртии уточнил, что власти хотели бы продать активы за максимальную сумму, а полученные средства будут направлены на ЖКХ, дороги и соцобъекты.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют продать аэропорт Ижевска и авиакомпанию "Ижавиа". Акции планируется продать на открытом аукционе, начальную цену установить на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. По планам, сделка должна пройти не ранее конца текущего года.

"Ижавиа" выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы. По итогам 2025 года авиакомпания получила чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Пассажиропоток авиакомпании снизился на 2% - до 683 тыс. человек.

Аэропорт Ижевска принимает рейсы авиакомпаний "Ижавиа", "Россия" и S7 Airlines. Пассажиропоток аэропорта в 2025 году составил 866 тыс. человек, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем году.

Крупнейшие в РФ частные холдинги, которые объединяют аэропорты в регионах страны, - "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика".