Поиск

Глава Удмуртии заявил об интересе ключевых профильных инвесторов к покупке аэропорта Ижевска

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Все три ключевых оператора аэропортов России выразили заинтересованность в готовящемся к продаже аэропорте Ижевска, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"У нас три ключевых, самых больших оператора аэропортов в России - все они уже были в Ижевске, все смотрели объект, они заинтересованы", - сказал Бречалов в эфире региональной службы ИС "Вести" в среду.

Он добавил, что власти Удмуртии хотели бы, чтобы актив приобрел инвестор, который имеет возможности развивать и аэропорт, и авиакомпанию "Ижавиа", но, вместе с тем, допустил и их отдельную продажу.

"Потому что я уже говорил по авиакомпании - это тупик, мы не имеем возможности завести самолеты, да и у нас таких средств нет. А аэропорт - нужно, чтобы он был в некой сетке. Тогда это и больше пассажиров, и больше перелетов, и так далее", - пояснил Бречалов.

В РоссииУдмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт ИжевскаЧитать подробнее

Он подчеркнул, что продажа аэропорта и авиакомпании "Ижавиа" будет максимально публична, добавив, что у властей Удмуртии даже есть идея выставить эти активы на "Авито".

Глава Удмуртии уточнил, что власти хотели бы продать активы за максимальную сумму, а полученные средства будут направлены на ЖКХ, дороги и соцобъекты.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют продать аэропорт Ижевска и авиакомпанию "Ижавиа". Акции планируется продать на открытом аукционе, начальную цену установить на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. По планам, сделка должна пройти не ранее конца текущего года.

"Ижавиа" выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы. По итогам 2025 года авиакомпания получила чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Пассажиропоток авиакомпании снизился на 2% - до 683 тыс. человек.

Аэропорт Ижевска принимает рейсы авиакомпаний "Ижавиа", "Россия" и S7 Airlines. Пассажиропоток аэропорта в 2025 году составил 866 тыс. человек, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем году.

Крупнейшие в РФ частные холдинги, которые объединяют аэропорты в регионах страны, - "Новапорт", "Аэропорты регионов", "Аэродинамика".

Ижевск Александр Бречалов Удмуртия Ижавиа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 13 мая

Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

 Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

 В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9373 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2175 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов