Суд на Урале взыскал со сбежавших из СИЗО расходы на их розыск

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кировградский городской суд Свердловской области взыскал с двух осужденных за подготовку теракта, которые сбежали из СИЗО, расходы на их розыск, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Речь идет о внесенных в список террористов и экстремистов Иване Корюкове и Александре Черепанове.

В пресс-службе напомнили, что мужчины были осуждены в октябре 2024 года. В сентябре 2025 года они сбежали из екатеринбургского СИЗО N1. Позже их задержали.

Гражданские иски с требованием возместить расходы на розыск подали исправительные колонии N53 и 6, а также колония-поселение N66. В итоге с Корюкова взыскали свыше 197 тыс. рублей, а с Черепанова - свыше 67 тыс. рублей.

В настоящее время в производстве находится еще 18 исков к этим же ответчикам, уточнили в пресс-службе.

Свердловская область
Новости

Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

 Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

 Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

 Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 97 украинских БПЛА

Самарский губернатор сообщил об попытке ВСУ атаковать промпредприятия региона
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов