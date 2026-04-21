Суд на Урале взыскал со сбежавших из СИЗО расходы на их розыск

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кировградский городской суд Свердловской области взыскал с двух осужденных за подготовку теракта, которые сбежали из СИЗО, расходы на их розыск, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Речь идет о внесенных в список террористов и экстремистов Иване Корюкове и Александре Черепанове.

В пресс-службе напомнили, что мужчины были осуждены в октябре 2024 года. В сентябре 2025 года они сбежали из екатеринбургского СИЗО N1. Позже их задержали.

Гражданские иски с требованием возместить расходы на розыск подали исправительные колонии N53 и 6, а также колония-поселение N66. В итоге с Корюкова взыскали свыше 197 тыс. рублей, а с Черепанова - свыше 67 тыс. рублей.

В настоящее время в производстве находится еще 18 исков к этим же ответчикам, уточнили в пресс-службе.