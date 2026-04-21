ЦБ введет еще одну проверку при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы о мошенниках

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Банк России с 2 мая 2026 года вводит еще одну проверку при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях, говорится в сообщении регулятора.

База данных ЦБ формируется на основе данных банков и других лиц, туда также могут поступать сведения от МВД. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты) попадут в базу ЦБ. Банки вправе блокировать доступ к онлайн-банку для лиц, чьи реквизиты находятся в базе. Если данные поступили в базу от МВД, приостановка использования электронного средства платежа обязательна.

Теперь, когда ЦБ будет рассматривать заявления об исключении данных из базы и с этой целью направлять запросы в банки, кредитная организация должна будет связаться с клиентом-плательщиком, обращение которого стало причиной внесения информации в базу. Это необходимо для уточнения, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. О результатах такого взаимодействия банк должен будет сообщать регулятору.

Механизм дополнительной проверки даст ЦБ возможность более оперативно учитывать ситуации, когда человек изначально заявил в банк о мошеннической операции, но позже признал ее правомерной.

Кроме того, с 2 мая уточняется порядок подачи заявления об исключении сведений из базы данных представителем клиента по доверенности - документ подается в банк, обслуживающий клиента.

При подаче заявления через сайт ЦБ гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, может указать реквизиты своего недействительного паспорта при его наличии, что позволит регулятору идентифицировать сведения о заявителе в базе данных при смене паспорта.