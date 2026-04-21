ЦБ введет еще одну проверку при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы о мошенниках

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Банк России с 2 мая 2026 года вводит еще одну проверку при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях, говорится в сообщении регулятора.

База данных ЦБ формируется на основе данных банков и других лиц, туда также могут поступать сведения от МВД. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты) попадут в базу ЦБ. Банки вправе блокировать доступ к онлайн-банку для лиц, чьи реквизиты находятся в базе. Если данные поступили в базу от МВД, приостановка использования электронного средства платежа обязательна.

Теперь, когда ЦБ будет рассматривать заявления об исключении данных из базы и с этой целью направлять запросы в банки, кредитная организация должна будет связаться с клиентом-плательщиком, обращение которого стало причиной внесения информации в базу. Это необходимо для уточнения, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. О результатах такого взаимодействия банк должен будет сообщать регулятору.

Механизм дополнительной проверки даст ЦБ возможность более оперативно учитывать ситуации, когда человек изначально заявил в банк о мошеннической операции, но позже признал ее правомерной.

Кроме того, с 2 мая уточняется порядок подачи заявления об исключении сведений из базы данных представителем клиента по доверенности - документ подается в банк, обслуживающий клиента.

При подаче заявления через сайт ЦБ гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, может указать реквизиты своего недействительного паспорта при его наличии, что позволит регулятору идентифицировать сведения о заявителе в базе данных при смене паспорта.

Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 97 украинских БПЛА

Самарский губернатор сообщил об попытке ВСУ атаковать промпредприятия региона
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов