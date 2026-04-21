Бетонные укрепления повреждены из-за паводка у Шуховской башни на Оке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты обследуют поврежденные бетонные укрепления на популярной туристической площадке - в периметре Шуховской башни на Оке, расположенной неподалеку от города Дзержинска Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона во вторник.

"Как сообщили в обслуживающей компании, вследствие высокого уровня паводковых вод произошло частичное повреждение бетонных укреплений береговой линии у Шуховской башни", - сообщили в пресс-службе.

Место было огорожено для обеспечения безопасности граждан, проведено обследование территории для выявления причин повреждения.

Шуховская башня на Оке - единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Расположена примерно в 12 км от города Дзержинска на левом берегу Оки, за поселком Дачный.

Сооружение, высота которого составляет 128 м, - одна из двух сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций Шухова.