Бетонные укрепления повреждены из-за паводка у Шуховской башни на Оке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты обследуют поврежденные бетонные укрепления на популярной туристической площадке - в периметре Шуховской башни на Оке, расположенной неподалеку от города Дзержинска Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона во вторник.

"Как сообщили в обслуживающей компании, вследствие высокого уровня паводковых вод произошло частичное повреждение бетонных укреплений береговой линии у Шуховской башни", - сообщили в пресс-службе.

Место было огорожено для обеспечения безопасности граждан, проведено обследование территории для выявления причин повреждения.

Шуховская башня на Оке - единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Расположена примерно в 12 км от города Дзержинска на левом берегу Оки, за поселком Дачный.

Сооружение, высота которого составляет 128 м, - одна из двух сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций Шухова.

Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

 Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

 Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

В Ярославской области задержали три группы соучастников украинских телефонных мошенников

В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Герасимов заявил о ликвидации группировки ВСУ в районе Купянска-Узлового

Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

 Герасимов заявил, что ЛНР находится под полным контролем ВС РФ

Начальник Генштаба РФ проверил ход выполнения задач "Южной" группировкой войск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 97 украинских БПЛА

Самарский губернатор сообщил об попытке ВСУ атаковать промпредприятия региона
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов