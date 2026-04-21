Суд в Москве оштрафовал американского разработчика ИИ на 7,5 млн рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал американскую компанию-разработчика ИИ Character Technologies, Inc виновной в пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и неудалении запрещенной в РФ информации, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначать Character Technologies, Inc административное наказание в виде штрафа на общую сумму 7,5 млн рублей", - огласил решение судья во вторник.

Компания признана виновной по двум протоколам, предусмотренным ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей) и ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в РФ).

Character Technologies - компания-разработчик приложения с функциями чат-бота, работающего на модели ИИ.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности, в том числе за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.