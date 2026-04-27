Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Google, Wikimedia, Twich и Pinterest

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит девять протоколов Роскомнадзора о нарушении российского законодательства компаниями Google, Wikimedia, Twich и Pinterest.

Как сообщили в суде, компаниям вменяется неудаление запрещенной в РФ информации (ч.2 ст.13.41 КоАП) и неисполнение обязанностей владельцем социальной сети (ч. 2 ст. 13.50 КоАп РФ).

Google оштрафована на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Наказание за данные правонарушение предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Также суд рассмотрит материалы о штрафах сервиса TikTok и одного из крупнейших фотохостингов Flickr.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

С конца 2021 года Google дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.

