Перевод бумажных документов в цифру назван одной из самых востребованных услуг нотариусов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Нотариусы фиксируют рост цифрового оборота документов, сообщила вице-президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко на пресс-конференции, приуроченной к 160-летию нотариата России.

"В России одним из самых востребованных нотариальных действий является перевод бумажного документа в электронный вид и наоборот", - сказала она.

По ее словам, в 2025 году число переводов из бумажного в цифровой формат увеличилось на 14%. Количество обратных преобразований уменьшилось на 13%. Появляется все больше документов, изначально созданных в цифровом виде.