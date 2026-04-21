РФ и Ливия договорились о возобновлении работы двусторонней межправкомиссии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Ливия договорились о возобновлении работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили мы о путях активизации наших двусторонних отношений. Понятно, что практические шаги в этом направлении могут быть сделаны реально лишь после стабилизации ситуации. Мы удовлетворены тем, что уже много лет соблюдается договоренность о прекращении боевых действий. Но инциденты периодически случаются. Конечно, компании, которые хотят вернуться в Ливию - а таких немало, - заинтересованы в том, чтобы обстановка с безопасностью была полностью надежной", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром в Москве во вторник.

Лавров добавил, что Москва "будет изыскивать возможности для содействия нашим компаниям в возвращении или в приходе заново в ливийскую экономику через механизм межправительственной комиссии, которая возобновит свою работу".

"Сегодня мы с господином министром и министром торговли об этом договорились. Это один из конкретных результатов визита наших друзей", - отметил Лавров.

МИД РФ Ливия Сергей Лавров
