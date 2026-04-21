Лавров заявил о готовности РФ внести вклад в восстановление единства Ливии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова сделать вклад в усилия по восстановлению единства Ливии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши отношения составляют очень прочную базу для дальнейшего развития проектов в самых разных областях, но на данном этапе, конечно, мы, прежде всего, хотим оказать содействие в восстановлении единства, национального согласия в Ливии и будем готовы вложить в эти усилия свой вклад", - сказал Лавров на встрече с и.о. главы МИД Ливии Тахером аль-Бауром в Москве во вторник.

В свою очередь, Аль-Баур отметил, что этот визит "является усилием, направленным на, в том числе, возобновление работы деятельности российско-ливийской межправкомиссии".

"Мы рассчитываем, что в рамках предстоящих встреч нам удастся пообщаться с представителями разных учреждений, ведомств Российской Федерации. Поработать над возобновлением действия определенных контрактов, соглашений - возможно, заключить новые договоренности", - сказал Аль-Баур.