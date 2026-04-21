Российский турбизнес отметил острую нехватку гидов-переводчиков

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В российской туриндустрии остро не хватает гидов и экскурсоводов со знанием иностранных языков, при этом в стране активно развивается въездной туризм и спрос на такие кадры растет, сообщил на пресс-конференции по теме кадрового дефицита в туризме президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Если в контексте кадров, то мы ощущаем сейчас острую нехватку экскурсоводов, знающих языки тех стран, которые у нас в приоритете. Таких специалистов очень не хватает, хотя зарплаты там очень неплохие. Поэтому призываю всех лингвистов обратить внимание на эту профессию", - сказал он.

Как отметила основатель Международной академии гостеприимства, вице-президент РСТ Анна Кувайцева, академия сфокусирована в настоящее время на подготовке сотрудников мидл-менеджмента, а также интеграции в отрасль новых профессий.

"Туризм действительно нуждается в новой должности, которая отсутствовала годами. Например, менеджер по продукту. Это те люди, которые создают турпродукт от начала до конца через аналитику, через понимание целевой аудитории. Это один из интереснейших запросов, мы сейчас под туристическую отрасль тоже раскрываем направление", - сказала она.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что кадры требуются не только туриндустрии в целом, но и регулятору.

"Наше министерство занимается туризмом, и кадры нужны даже нам. Я считаю, что работа туротрасли с точки зрения государственного управления, это возможность узнать все науки сразу, потому что туризм - это и транспорт, и оборудование, и стройка, и земельные участки, и граф планирования, и безопасность, и многое другое. Поэтому тем, кто хочет стать максимально универсальным специалистом и познать в этой жизни все - добро пожаловать в наш туристический блок", - заключил он.

Дмитрий Вахруков Илья Уманский РСТ Анна Кувайцева Минэкономразвития
