Шойгу заявил, что при необходимости РФ сделает всё для защиты сограждан в Приднестровье

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, безопасность которых находятся под угрозой, и при необходимости РФ готова предпринять шаги для их защиты.

"При этом нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных и безответственных действий Киева и Кишинева в настоящее время находятся под угрозой", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".

"Если возникнет необходимость, Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с Конституцией", - заявил он.

По словам Шойгу, Кишинев предпринимает действия, "направленные на экономическое удушение региона".

"Ситуация, прямо скажу, тяжелая. Не работают или работают с перебоями системообразующие предприятия, наблюдается хронический дефицит энергоресурсов, ухудшаются условия жизни не только населения Приднестровья, но и молдавских граждан, которые экономически связаны с регионом", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Возможности выправить положение имеются, но молдавская сторона занимает откровенно негативную позицию", - заявил Шойгу.



