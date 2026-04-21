Шойгу заявил, что при необходимости РФ сделает всё для защиты сограждан в Приднестровье

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, безопасность которых находятся под угрозой, и при необходимости РФ готова предпринять шаги для их защиты.

"При этом нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных и безответственных действий Киева и Кишинева в настоящее время находятся под угрозой", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".

"Если возникнет необходимость, Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с Конституцией", - заявил он.

По словам Шойгу, Кишинев предпринимает действия, "направленные на экономическое удушение региона".

"Ситуация, прямо скажу, тяжелая. Не работают или работают с перебоями системообразующие предприятия, наблюдается хронический дефицит энергоресурсов, ухудшаются условия жизни не только населения Приднестровья, но и молдавских граждан, которые экономически связаны с регионом", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Возможности выправить положение имеются, но молдавская сторона занимает откровенно негативную позицию", - заявил Шойгу.


Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

 В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

 Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1816 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов