Первая приёмная кампания факультета ИИ МГУ стартует 20 июня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Факультет искусственного интеллекта примет первых студентов на программы бакалавриата и магистратуры в сентябре 2026 года, здесь будут готовить учёных и исследователей, которые смогут не только работать с существующими нейросетями, но и создавать новые, сообщили в пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Решением ректора МГУ имени М. В. Ломоносова в 2025 году был создан новый факультет - факультет искусственного интеллекта. (...) Первая приёмная кампания факультета искусственного интеллекта МГУ стартует 20 июня 2026 года. На программы бакалавриата и магистратуры предусмотрено 70 мест, среди вступительных испытаний - экзамены по математике, информатике и физике", - говорится в сообщении.

В частности, факультет ведет прием на бакалавриат (20 мест - бюджет, 16 - договор) и магистратуры (20 мест - бюджет, 16 - договор) по программе "прикладная математика и информатика".

Обучение на факультете будет в малых группах: 36 студентов будут обучаться в трех группах по 12 человек, это позволит выстроить более тесное взаимодействие студентов с преподавателями и индивидуальное сопровождение. Ключевые дисциплины - машинное обучение, разработка AGI, программирование, прикладная математика, алгоритмы, структуры данных и архитектура вычислительных систем, сообщили в пресс-службе.

Факультет задуман как экспериментальная среда, отмечается в сообщении.

"Я уверен, что через год-два о новом факультета заговорит вся страна. В первую очередь будем изучать вопросы искусственного интеллекта в медицине, генетике, компьютерном зрении и таких глубоких вопросах, которые требуют хорошего знания математики, информатики и других фундаментальных предметов", - цитирует пресс-служба ректора МГУ Виктора Садовничего.