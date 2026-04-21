Первая приёмная кампания факультета ИИ МГУ стартует 20 июня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Факультет искусственного интеллекта примет первых студентов на программы бакалавриата и магистратуры в сентябре 2026 года, здесь будут готовить учёных и исследователей, которые смогут не только работать с существующими нейросетями, но и создавать новые, сообщили в пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Решением ректора МГУ имени М. В. Ломоносова в 2025 году был создан новый факультет - факультет искусственного интеллекта. (...) Первая приёмная кампания факультета искусственного интеллекта МГУ стартует 20 июня 2026 года. На программы бакалавриата и магистратуры предусмотрено 70 мест, среди вступительных испытаний - экзамены по математике, информатике и физике", - говорится в сообщении.

В РоссииМишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитетМишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитетЧитать подробнее

В частности, факультет ведет прием на бакалавриат (20 мест - бюджет, 16 - договор) и магистратуры (20 мест - бюджет, 16 - договор) по программе "прикладная математика и информатика".

Обучение на факультете будет в малых группах: 36 студентов будут обучаться в трех группах по 12 человек, это позволит выстроить более тесное взаимодействие студентов с преподавателями и индивидуальное сопровождение. Ключевые дисциплины - машинное обучение, разработка AGI, программирование, прикладная математика, алгоритмы, структуры данных и архитектура вычислительных систем, сообщили в пресс-службе.

Факультет задуман как экспериментальная среда, отмечается в сообщении.

"Я уверен, что через год-два о новом факультета заговорит вся страна. В первую очередь будем изучать вопросы искусственного интеллекта в медицине, генетике, компьютерном зрении и таких глубоких вопросах, которые требуют хорошего знания математики, информатики и других фундаментальных предметов", - цитирует пресс-служба ректора МГУ Виктора Садовничего.

МГУ Виктор Садовничий
Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

 В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

 Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1816 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов