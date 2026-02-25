Мишустин пообещал сохранить права всех студентов при переходе с бакалавриата на специалитет

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Все права обучающихся по программам бакалавриата при переходе на специалитет будут сохранены, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, все необходимые средства для перехода на новую модель обучения Минобрнауки рассчитало и заложило в бюджет.

При этом Мишустин заявил о необходимости ускорить этот переход.

"Мы подумаем, как можно ускорить процесс, также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям есть, что сказать. Но я поддерживаю абсолютно это направление и надо уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами, недоматематиками. Это абсолютно так", - сказал Мишустин.