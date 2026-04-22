Суд обратил в доход РФ еще ряд активов экс-гендиректора "Восточной верфи" и его семьи

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока обратил в доход РФ имущество бывшего совладельца и гендиректора АО "Восточная верфь" (Владивосток, одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока) Геннадия Лазарева, членов его семьи, ряда физлиц и юрлиц, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Это уже второй иск об изъятии доход государства имущества Лазарева и членов его семьи, удовлетворенный судом.

"Ленинский районный суд г. Владивостока, (...) руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, решил: исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворить", - сообщили в пресс-службе.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) - одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров.