Генпрокуратура РФ заявила иск к членам ОПС в Приморье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Заместитель генпрокурора РФ в интересах государства подал иск в Ленинский районный суд Владивостока к бывшему совладельцу и гендиректору АО "Восточная верфь" (Владивосток) Геннадию Лазареву, членам его семьи, девяти аффилированным с ними структурам, бывшему прокурору Приморского края Валерию Василенко, а также к ряду других физлиц, говорится в материалах суда.

Иск подан в среду, принят к производству. Дата судебного заседания не называется.

Суд в рамках мер по обеспечению иска наложил арест и запрет совершения определенных действий в отношении имущества ответчиков.

В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело, в рамках которого они обвиняются, в том числе в совершении хищения имущества РФ, а также легализации средств, полученных преступных путем, в составе преступного сообщества.

"Истец требует обратить взыскание на имущество. К обращению в доход государства заявлено движимое и недвижимое имущество, при этом в иске оценка суммы исковых требований прокурором не приведена, но указано, что ущерб составляет свыше 2 млрд рублей", - пояснила пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Приморского края в сентябре 2025 года признал Лазарева банкротом. При подаче заявления бизнесмен указал наличие задолженности в размере 3 млрд 175 млн рублей и неспособность удовлетворить ее в полном объеме.

В отношении должника введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовый управляющий должен в срок до 10 марта 2026 года представить в суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества Лазарева.

Также сообщалось, что в суд направлено уголовное дело в отношении Лазарева и его соучастников о создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму свыше 80 млн рублей.

22 марта 2024 года Лазарев был арестован, он подозревается в организации преступного сообщества. Также следователями СК России задержаны несколько человек, которые, по версии следствия, долгое время являлись членами организованного преступного сообщества.

По данным списка аффилированных лиц АО "Восточная верфь" за второе полугодие 2021 года (последние данные раскрытия), Лазареву принадлежало 29% акций компании.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) - одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров.

С 31 августа 2023 года полномочия управляющей организации "Восточной верфи" выполняет АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОСК).