Экс-совладелец "Восточной верфи" арестован во Владивостоке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-председателю совета директоров и бывшему совладельцу АО "Восточная верфь" (Владивосток, одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока) Геннадию Лазареву, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"В пятницу Лазареву Г.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 мая, с содержанием в СИЗО-1 города Владивостока", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Лазарев подозревается в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), также Следственным комитетом задержаны девять человек, которые, по версии следствия, долгое время являлись членами организованного преступного сообщества.

По данным следствия, с 1996 по 2024 годы участники преступного сообщества совершили "не менее шести тяжких преступлений, в результате которых подозреваемыми было получено имущество РФ, находящееся в оперативном управлении образовательного учреждения, на улицах Державина, Десятая, Гоголя во Владивостоке, а также хищения денежных средств через аффилированных лиц".

Лазарев ранее был ректором Владивостокского университета экономики и сервиса, он бывший депутат законодательного собрания края, почетный гражданин Владивостока.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) имеет технические возможности для строительства судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн. Полномочия управляющей организации "Восточной верфи" выполняет АО "Амурский судостроительный завод" (входит в ОСК).