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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Экс-совладелец "Восточной верфи" Лазарев задержан в Приморье

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Экс-председатель совета директоров и бывший совладелец АО "Восточная верфь" (Владивосток, одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока) Геннадий Лазарев задержан по подозрению в организации преступного сообщества, сообщило управление СКР по Приморскому краю.

"Кроме того, следователями СК России задержано девять человек, которые длительное время являлись членами организованного преступного сообщества", - говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 1996 года Лазарев создал преступное сообщество "для совершения тяжких преступлений - хищений путем обмана имущества РФ, вверенного образовательному учреждению на праве оперативного управления," говорится в сообщении.

С момента создания преступного сообщества и по 2024 год, как считают следователи, участники совершили "не менее шести тяжких преступлений, в результате которых подозреваемыми было получено имущество РФ, находящееся в оперативном управлении образовательного учреждения, на улицах Державина, Десятая, Гоголя в городе Владивостоке, а также хищения денежные средств через аффилированных лиц из министерства обороны РФ, выделенных АО "Восточная верфь" в рамках государственных контрактов на выполнении государственного оборонного заказа на общую сумму более 6 млн рублей".

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, все они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.

Лазарев также ранее был ректором Владивостокского университета экономики и сервиса, он бывший депутат законодательного собрания края, почетный гражданин Владивостока.

"Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) имеет технические возможности для строительства судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн. Полномочия управляющей организации "Восточной верфи" выполняет АО "Амурский судостроительный завод" (входит в ОСК).

Восточная верфь Геннадий Лазарев
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