Экс-руководитель "Восточной верфи" арестован во Владивостоке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор АО "Восточная верфь" (Владивосток, одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока) Олег Зубахин заключен под стражу по подозрению в мошенничестве и ряде других преступлений, сообщило управление СКР по Приморскому краю.

"Следователями Приморского СК по уголовному делу Геннадия Лазарева (экс-председатель совета директоров и бывший совладелец АО "Восточная верфь" - ИФ) (был) задержан бывший генеральный директор АО "Восточная верфь", - говорится в сообщении.

Зубахин подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, мошенничество, растрата денежных средств).

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 10 суток.

По версии следствия, подозреваемый, занимавший должность временно исполняющего обязанности директора АО "Восточная верфь" в 2021 году, действуя согласовано с Лазаревым, подписал фиктивный счет на оплату поставки стройматериалов для предприятия.

По данным следствия, он знал, что этой поставки не будет, и поручил подчиненным перевести 2,8 млн рублей на счет коммерческой компании. Эти деньги, как считает следствие, предназначались для личных нужд Лазарева.

В марте суд на два месяца арестовал Лазарева. Он подозревается в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).