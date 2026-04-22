ВТБ запустил оплату товаров по QR-коду в Египте

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ запустил мгновенную оплату товаров по QR-коду в Египте, говорится в сообщении банка.

Клиентам ВТБ, посещающим Египет, для оплаты достаточно навести камеру через "ВТБ Онлайн" на QR-код на чеке или в терминале в крупных торговых точках в стране. Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт. Комиссия за проведение платежа не взимается. Лимит одной операции составляет 25 тыс. рублей, в сутки - 350 тыс. рублей. Ограничений на количество покупок нет.

"Египет входит в тройку лидеров по популярности направления у туристов, в 2025 году страну посетило более 1,7 млн россиян. Египет активно развивает цифровую экономику, поддерживает внедрение QR-платежей и расширение безналичных расчётов. Ускоряет эти процессы огромный потенциал местного рынка: больше 40% местных жителей до сих пор не пользуются банками", - заявил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Подобный сервис уже работает во Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. В этом году ВТБ планирует расширить географию сервиса до десяти стран.

