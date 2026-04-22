Замгендиректора парка "Патриот" Мелимук арестован по делу о взятке в 18 млн руб.

Замгендиректора парка "Патриот" Мелимук арестован по делу о взятке в 18 млн руб.
Архивное фото
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора "Центрального парка "Патриот" Минобороны РФ Виталий Мелимук задержан и арестован по обвинению в получении от бизнесмена взятки в 18 млн рублей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ФГАУ "Центральный Парк "Патриот" Минобороны России по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталия Мелимука. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении СКР MAX в среду.

По версии следствия, в декабре 2025 года "государственным заказчиком с ООО "Гермес" заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка "Патриот" в Одинцовском городском округе Московской области и филиала парка "Патриот" в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 млрд рублей".

"В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 млн рублей от генерального директора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "Мелимук задержан, по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу".

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в СКР.

