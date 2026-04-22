Кассационный суд рассмотрит жалобы на приговор экс-командующему 58-й армией Попову

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кассационный военный суд (Новосибирск) в четверг рассмотрит жалобы на приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивану Попову и предпринимателю Сергею Моисееву, сообщается на сайте суда.

Слушания назначены на 10:00, приговор обжалуется по существу дела.

Как сообщалось, в апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным по ч.4 ст.159 (особо крупное мошенничество) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей, а также лишил воинского звания "генерал-майор".

Моисеев получил четыре года колонии со штрафом 600 тыс. рублей.

Суд установил, что Попов вместе с Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составил порядка 115 млн рублей.

Цоков погиб в ходе СВО в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено.

Попов не признал вину. Находясь под следствием, генерал неоднократно заявлял о желании отправиться в зону специальной военной операции, в чем ему было отказано.

Защита обжаловала приговор, но 2-й Западный окружной военный суд оставил его в силе.

Иван Попов
