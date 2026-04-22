В Белгороде в результате удара БПЛА по коммерческому объекту погиб рабочий

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде в результате удара БПЛА погиб один рабочий и еще один был ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В момент атаки беспилотника на кровле коммерческого объекта двое рабочих восстанавливали повреждения после предыдущей атаки БПЛА. Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков.

Еще один мужчина получил осколочные ранения головы и предплечья, кроме того, у него ампутирован палец руки.

Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
