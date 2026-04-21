Жительница Белгорода ранена в результате атаки БПЛА на соцучреждение

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде беспилотник атаковал социальный объект, ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую доставили в больницу с с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы.

В атакованном здании повреждены остекление и фасад.

До полудня Гладков сообщал о еще двоих пострадавших. Близ села Пуляевка Белгородского округа дрон атаковал легковую машину, был тяжело ранен мужчина. В больнице в Белгороде врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота, ему потребовалась операция.

Также в областной центр скорая помощь привезла из села Солдатское Ракитянского округа мужчину, который был ранен в результате удара БПЛА по легковой машине. По предварительной информации, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица.

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

