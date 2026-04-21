Жительница Белгорода ранена в результате атаки БПЛА на соцучреждение

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде беспилотник атаковал социальный объект, ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую доставили в больницу с с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы.

В атакованном здании повреждены остекление и фасад.

До полудня Гладков сообщал о еще двоих пострадавших. Близ села Пуляевка Белгородского округа дрон атаковал легковую машину, был тяжело ранен мужчина. В больнице в Белгороде врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота, ему потребовалась операция.

Также в областной центр скорая помощь привезла из села Солдатское Ракитянского округа мужчину, который был ранен в результате удара БПЛА по легковой машине. По предварительной информации, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица.