Житель Грайворонского округа ранен в результате удара БПЛА

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате удара дрона был ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Грайворонской ЦРБ пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение ноги. Для дальнейшего обследования он доставляется в городскую больницу №2 Белгорода", - уточнил он..

В Шебекине в результате атак беспилотников повреждены остекления торгового объекта и помещения на территории предприятия.

В Краснояружском округе в поселке Отрадовский БПЛА атаковали сельхозпредприятие, там повреждены оборудование и "ГАЗель".

Атаке БПЛА подверглось и предприятие в посеёлке Томаровка Яковлевского округа, там повреждены пять легковых автомобилей.