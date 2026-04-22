В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены взрослый и подросток

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак пострадали мужчина и подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Грайвороне FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Ранен водитель. Бойцы "Орлана" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья", - написал он.

Лечиться он будет амбулаторно.

В селе Никольское Белгородского округа дрон сдетонировал на парковке объекта торговли. 15-летний подросток, который в момент атаки находился рядом, получил осколочные ранения живота. Его госпитализировали. На месте атаки повреждены четыре автомобиля.