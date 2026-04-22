Патриарх Кирилл сообщил о содержательном диалоге РПЦ с Ватиканом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь продолжает вести содержательный диалог со Святым Престолом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на пасхальном приеме в МИД РФ.

"Продолжается у нас диалог с Ватиканом по темам защиты традиционных ценностей, не обходим мы и проблему прав человека и религиозной свободы на Украине. Диалог содержательный, не просто протокольный", - сказал предстоятель, добавив, что сохранение такого рода контактов очень ценится.

По словам патриарха, установились "положительные отношения" с новым римским папой.

МИД РФ Патриарх Кирилл РПЦ Ватикан
